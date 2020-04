Ts – Nuovo San Siro, altro round a inizio settimana: c’è un nodo da sciogliere. Inter e Milan…

È in programma la prossima settimana un nuovo appuntamento in video conferenza tra i club (Inter e Milan) e il Comune per parlare del progetto del nuovo stadio di Milano

Potrebbe iniziare a essere affrontata la discussione sulle cubature commerciali dell’area, il nodo da sciogliere per consentire al progetto di avanzare visto che Inter, Milan e finanziatori hanno bisogno di volumi superiori per rientrare dall’investimento pari a 1.2 miliardi. I club considerano il progetto del nuovo stadio e la riqualificazione della zona di San Siro una leva per aiutare Milano a ripartire dopo l’emergenza determinata dalla pandemia“, sottolinea Tuttosport.