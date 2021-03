Nuytinck: “De Vrij super, è sempre al top. Lukaku duro da marcare perché…”

Il difensore dell'Udinese, Nuytinck, ha parlato dei due calciatori dell'Inter nel corso dell'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport

Lei ha fatto parte dell’ottima Olanda dell’Europeo Under 21 del 2013, però non è salito nella nazionale A. Come mai?

"Ora molti mi chiedono questo. Una volta Van Gaal venne all’Anderlecht, ma disse che dovevo restare in Under 21. Poi non è capitato. Se restiamo alla A c’è gente fortissima come De Vrij o De Ligt. La concorrenza c’è. De Vrij, col quale ho giocato in Under 21, è super: tiene sempre lo stesso livello, la cosa fondamentale. De Ligt ha qualità col pallone tra i piedi".