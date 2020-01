Inter Women, Nyman: “Scelta facile, contenta di essere qui. Ce la giochiamo con tutte”

Intervenuta ai microfoni di Inter TV, Linda Nyman, nuova centrocampista nerazzurra, ha parlato così del suo ambientamento e delle sue aspettative: “È stato fantastico giocare la prima partita, mi sono davvero divertita. Penso che questa sia una buona squadra, sono davvero contenta di giocare all’Inter. La squadra mi ha fatto un’ottima impressione, così come tutto l’ambiente. È stata una scelta facile per me. Mi aspetto grandi partite, un calcio veloce e una bella atmosfera. Anna Auvinen? Ci conoscevamo già, abbiamo giocato insieme credo circa due anni fa. Abbiamo giocato insieme per un paio di stagioni. Sicuramente anche Anna ha agevolato la mia scelta. Ho avuto subito un’impressione molto positiva quando sono arrivata. Mi hanno accolta tutti molto bene, anche il mister è stato molto disponibile. Credo che la nostra squadra abbia un grande potenziale e saremo in grado di competere contro ogni avversario.