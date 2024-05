È tutto pronto per il passaggio di proprietà dell'Inter dalla famiglia Zhang al fondo californiano Oaktree. Operazione definita, come spiega il Corriere della Sera : "La proprietà dell'Inter è nelle mani di Oaktree. A mezzanotte è scaduto il termine per la restituzione del credito di 375 milioni vantato dal fondo statunitense nei confronti del gruppo cinese Suning. Non si hanno notizie di un rimborso dell'ultimo minuto; il soccorso di Pechino è poco probabile e Oaktree non pare disposto a proroghe, nemmeno a caro prezzo. Il silenzio del presidente Steven Zhang alla cena di gala per il ventesimo scudetto aveva, del resto, il sapore di una resa.

Abituata a ragionare in minuti, giornate e stagioni, ora l'Inter si vedrà scandire il tempo dalla burocrazia. Quella del Lussemburgo è di norma molto rapida e protettiva per i creditori. L'avanzata di Oaktree dovrebbe perciò procedere spedita. Basterà una raccomandata per comunicare l'insolvenza del debitore e la volontà di escutere il pegno, spiegano esperti di diritto lussemburghese. Poi il passaggio della proprietà dell'Inter sarà automatico e a Oaktree non resterà che versare a Suning la differenza fra la valutazione di mercato del club – si parla di 850 milioni, debiti inclusi — e l'ammontare del prestito non rimborsato. Il fondo potrà così prendere possesso non soltanto del 68% delle azioni del club in mano a Suning, ma anche del 31% detenuto da LionRock, alleato del gruppo cinese. Più precisamente, Oaktree diverrà proprietario della cassaforte lussemburghese che detiene le azioni del club".