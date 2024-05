"L'Inter a Marotta". Questo è il titolo principale del Corriere dello Sport che racconta così il passaggio di proprietà da Zhang a Oaktree. "Il presidente non ha rimborsato i 375 mln e il fondo americano è entrato subito in azione: controllerà il club nerazzurro in attesa di un acquirente. Due obiettivi: continuità e saldo in pareggio. Le prime mosse del fondo americano: azzera il CdA e affida tutte le deleghe all'ad dello scudetto. Si allungano i tempi del rinnovo di Lautaro", spiega il quotidiano a tutta pagina.