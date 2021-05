Inter, da Oaktree fiducia totale in Suning. CorSera: “Il prestito lo dimostra”

Il fondo di investimenti americano verserà nelle casse di Great Horizon, la controllante del club nerazzurro, 275 milioni di euro

"A incassare il prestito non è direttamente l'Inter, ma Great Horizon, la controllante del club. Dei 275 milioni in arrivo dal fondo americano 200 verranno versati alla società nerazzurra. In garanzia Suning ha girato a Oaktree le azioni dell'Inter: se il debito non sarà ripagato il club finirà nelle mani degli statunitensi. Quello di Nanchino è però un gruppo strutturato e nel suo azionariato figura il governo cinese. Inoltre Suning è all'Inter da sei anni e ha sempre fatto fronte agli impegni finanziari. Oaktree è già in affari con la multinazionale cinese e detiene una quota dei due bond da 375 milioni emessi dall'Inter e sempre onorati dalla famiglia Zhang che altrimenti non avrebbe più credibilità sui mercati internazionali: il prestito dimostra invece la fiducia degli investitori nel gruppo".