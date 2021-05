Bloomberg – Inter, 30% a Oaktree per 275 mln: annuncio a ore? Se dopo tre anni..

Secondo il portale americano l'accordo tra l'Inter e il fondo statunitense sarebbe a un passo. Tutti i dettagli della trattativa

Sono giorni importanti per l'Inter e per il futuro del club. Sono attese novità per quanto riguarda l'ingresso di un fondo che assumerà una parte di minoranza del club. Questo quanto riporta Bloomberg sulla trattativa tra Inter e Oaktree.

Oaktree Capital Group acquisterà una quota di minoranza di FC Internazionale Milano SpA con un accordo da 275 milioni di euro (336 milioni di dollari) volto a sostenere le difficoltà finanziarie della squadra di calcio italiana.

Il fondo degli Stati Uniti è vicino all'acquisto di circa il 30% dell'Inter di proprietà della società di private equity di Hong Kong Lionrock Capital Ltd . e fornirà un prestito fondamentale per la società, secondo fonti a conoscenza della trattativa.

La mossa potrebbe alla fine portare il fondo con sede negli Stati Uniti a prendere il pieno controllo della squadra di calcio dal suo proprietario cinese, il conglomerato Suning Holdings Group Co. , hanno spiegati persone vicine alla trattativa. Un annuncio è previsto per mercoledì con Tom Pitts di LionRock che si dimetterà dal consiglio della squadra di calcio. I rappresentanti di Inter, Oaktree e LionRock hanno rifiutato di commentare. I colloqui finali sono in corso, ma la trattativa potrebbe ancora saltare.

Oaktree collaborerà inizialmente con Suning per sistemare il bilancio dell'Inter. Se Suning non è in grado di ripagare il suo debito dopo tre anni, il prestito potrebbe trasformarsi in azioni permettendo al fondo statunitense di prendere il controllo dell'Inter. Sarebbe la seconda volta in pochi anni che una società finanziaria nordamericana finisce per possedere una grande squadra di calcio italiana.