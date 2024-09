"Da Moratti e Berlusconi a Oaktree e RedBird. Dai mecenati meneghini ai fondi d’investimento. Il derby di Milano è lo specchio di un calcio che ha rotto le tradizioni e si è aperto al mondo, che ha rinunciato al romanticismo e si è consacrato al business. La stracittadina, che negli anni scorsi era stata la versione in miniatura della sfida tra le due potenze economiche Stati Uniti e Cina, ora assume un sapore un po’ speciale". Apre così l'articolo de La Gazzetta dello Sport sulle due proprietà americane che hanno in mano Inter e Milan.

Due proprietà che fanno parte del mondo della finanza, che sono subentrate (Elliott prima, Oaktree quest'estate) per l'inadempienza del pegno di Li e Zhang. "Oaktree e RedBird, sebbene siano entrambi fondi d’investimento, non sono comparabili per dimensioni e caratteristiche. L’obiettivo, a Milano, è comune: valorizzare i rispettivi asset - in una miscela di competitività, sostenibilità e sviluppo internazionale - per rivenderli nel medio-lungo termine", aggiunge poi La Gazzetta. Oaktree infatti ha un patrimonio in gestione di circa 193 mld di dollari, RedBird invece di 10.