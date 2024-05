Serie A sempre più marchiata USA: con lnter, sette le proprietà americane

L'epoca di Zhang alla guida dell'Inter si è conclusa con un passaggio nelle mani di Oaktree , il fondo statunitense che aveva finanziato Suning per mantenere la proprietà del club nerazzurro. Il presidente non è riuscito a coprire il debito di 385 mln (al netto degli interessi) e così la squadra milanese avrà da domani una proprietà americana. Diventerà la settima squadra in Serie A ad avere a capo una società che arriva dagli States.

I Percassi, nel 2022, hanno ceduto il 55% dell'Atalanta ad un gruppo di investitori americani tra cui Stephen Pagliuca che è il co-chairmain del club bergamasco (e ha investito anche in Nba). Dal 2019 la Fiorentina è dei Commisso: il presidente ha origini calabresi, è nato a Marina di Gioiosa Ionica, ma ha vissuto fin da piccolo in America e dopo l'esperienza con i i New York Cosmos, ha deciso di investire sui viola. Il Genoa, dopo 18 anni con Preziosi, dal 2021 è della 777 Partners. Anche il Milan ha una proprietà americana: la Redbird di Cardinale (che guida il Tolosa in Ligue1) ha acquisito il club rossonero da Elliott. E la Roma nel 2020 è passata dalle mani di James Pallotta a quelle della Friedkin Group. Il Parma, appena promosso in Serie A, è dell'imprenditore americano Kyle Krause dal 2020.