GdS – Inter, mancato l’obiettivo cruciale sul mercato. Scudetto? Niente Milan: il terzo incomodo è…

Il “CampioMatto“. Così La Gazzetta dello Sport definisce la Serie A 2020/2021. Il quotidiano sportivo analizza il cammino nei primi sette turni di Inter e Juventus, candidate principali alla lotta scudetto, e inserisce un nome a sorpresa tra le pretendenti al titolo.

“Una squadra abituata a questi carichi fisici e mentali è la Juve. Ma questa è una nuova Juve che Pirlo sta destrutturando e ricostruendo a sua immagine e somiglianza, per quanto possibile, visto che gli manca il play che avrebbe voluto. Potrebbe anche essere la (legittima) stagione di transizione dopo nove anni a velocità folle: in ogni caso la Juve non può essere più considerata la favorita di diritto.

E chi in teoria era pronto alla sfida alla pari, l’Inter, sta sicuramente subendo il contraccolpo di una stagione infinita, con il dispiacere dell’Europa League persa all’ultimo e con un mercato che, come la Juve, ha mancato l’obiettivo cruciale del regista. Terzo incomodo: l’Atalanta. Legittimata dall’ultima Champions a cullare sogni di scudetto. Però ha sofferto qualche battuta a vuoto, tra campionato ed Europa: sono dolori di crescita dai quali può nascere una nuova grande. Ma questa è la stagione che offre anche meno tempo”.