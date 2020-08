Ocampos: “Dobbiamo fare una grande partita per battere l’Inter. Lukaku fa paura. Lautaro…”

In una lunga intervista rilasciata a Marca, Lucas Ocampos parla così della finale di Europa League tra Inter-Siviglia: “L’Inter, non solo da ieri, è una squadra che tutti conoscono, ha le armi per fare male e gioca bene, si può anche pensare che sia favorita per via del suo livello. È la nostra prossima rivale e dobbiamo fare una grande partita per batterli. Sia loro che tutte le squadre che affrontiamo giocano bene. Anche il Manchester aveva chiaramente vinto le ultime partite e alla fine abbiamo vinto, quindi non devi pensare a questo. Daremo tutto, non possiamo dire che vinceremo 5-0 perché non è qualcosa a cui pensiamo. Saremo una squadra molto complicata da affrontare. Faremo il possibile per portare la coppa a Siviglia”.

Come sta Lucas Ocampos?

“Bene, miglioro giorno dopo giorno. La verità è che ho quel dolore, che non è molto forte, ma con cui giocavo l’altro giorno, con quel dolore al ginocchio. Era una partita che dovevo giocare. Volevo davvero non perderla e ho giocato. Ho fatto quello che potevo. I compagni di squadra che sono entrati hanno fatto molto bene e per fortuna ora siamo in finale”.

Cos’è più importante in una finale?

“La verità è che sarà un avversario molto difficile. Abbiamo superato molti buoni rivali per arrivare qui. Devi essere concentrato fino alla fine”.

Chi vince, Lukaku o Diego Carlos?

“Entrambi fanno paura. Sono due giocatori molto forti e sarà una bella battaglia da godere. Speriamo che vinca il mio compagno”.

D: Il tuo connazionale Lautaro arriva in forma

“Lautaro è un giocatore che da tutto l’anno dimostra le sue qualità e le ha confermate in semifinale. Devi stare molto attento”.

(Marca)