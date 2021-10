Inter, altra occasione per Dumfries? CdS: “Eredità di Hakimi pesante, ma ora…”

L'esterno olandese, dopo lo sfortunato episodio contro la Juventus, vuole riscattarsi oggi contro l'Udinese

L'Inter, dopo il successo di mercoledì in casa dell'Empoli, torna a San Siro per la sfida contro l'Udinese. Per l'occasione Inzaghi potrebbe optare per il turnover, in particolare sulle fasce: Dumfries e Perisic sono pronti a rilevare Darmian e Dimarco. Per l'olandese una chance importante per mettersi alle spalle lo sfortunato episodio del rigore contro la Juventus e rilanciarsi davanti agli occhi dei suoi tifosi. Così scrive il Corriere dello Sport: "Per l'olandese si tratterà dell’occasione per archiviare il rigore provocato con la Juventus, cercando al contempo di accelerare il processo di ambientamento nel calcio italiano. Del resto, si sapeva che raccogliere l'eredità di Hakimi non sarebbe stato semplice".