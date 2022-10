Inter, occhi sulla seconda stella: il piano fino a gennaio. Dopo gli ottavi in Champions…

Dopo la qualificazione agli ottavi di finale di Champions, l'Inter si tuffa in campionato con l'obiettivo di ridurre le distanze dalla vetta

Dopo aver completato l'impresa della qualificazione agli ottavi di finale di Champions League, l'Inter di Simone Inzaghi si tuffa in campionato con l'obiettivo di ridurre le distanze dalla vetta della classifica:

"E ora tutto sul campionato. La qualificazione anticipata alla seconda fase di Champions, infatti, permette all’Inter di dedicare tutte le forze alla rincorsa scudetto. Con 4 gare ancora da giocare prima dello stop per il Mondiale, l’obiettivo è chiaramente quello di accorciare la distanza della vetta e mettersi nelle condizioni migliori per lanciare lo sprint a partire da gennaio, quando riprenderà il torneo. Insomma, il tricolore, e quindi la seconda stella, non è certo uscito dal mirino nerazzurro", scrive il Corriere dello Sport.