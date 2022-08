Oddo: “Inter da scudetto, ma la Lazio è una big. Inzaghi? Già quando giocava…”

Intervistato da Tuttosport, Massimo Oddo, ex laterale della Lazio e compagno di squadra in biancoceleste di Simone Inzaghi, ha parlato della grande sfida dell'Olimpico di domani sera tra Lazio e Inter :

«No, Simone non è mai stato uno pesante sotto questo punto di vista. Semplicemente lui già si sentiva mister. E vedeva già allora, negli ultimi anni da calciatore, il suo futuro in panchina».

«La rosa biancoceleste è forte, ben allenata, conta su giocatori validissimi. Non so se i padroni di casa posseggano i valori tecnici dei nerazzurri, probabilmente sulla carta hanno qualcosina in meno. Ma parliamo comunque di una grande squadra, con tutte le carte in regole per mettere in difficoltà qualsiasi avversario, Inter compresa».