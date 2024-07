Il portiere arrivato in questi giorni dal Genoa si è messo a disposizione dell'area social per un simpatico contenuto

I primi giorni servono anche per conoscersi meglio. Josep Martinez è arrivato all'Inter da poco, ma col suo sorriso si è già integrato alla grande. Attraverso i contenuti social proposti dal club, riesce a entrare in sintonia ancora maggiore con tutto l'ambiente. Oggi impegnato in un giochino su chi lo ha preceduto tra i pali della Beneamata ha tirato in ballo anche uno che portiere non era, ma per l'Inter all'occorrenza ha fatto anche quello.