Il polacco sarà principalmente alternativa a Mkhitaryan da mezzala sinistra. "Almeno inizialmente dunque la cerniera consolidata Barella-Calhanoglu-Mkhitaryan sembra destinata alla conferma come titolare, ma con un Zielinski in più a disposizione il tecnico nerazzurro potrebbe studiare una gestione più oculata per l'armeno, che a gennaio spegnerà 36 candeline", si legge.