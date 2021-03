Lukaku spazza via tutte le critiche. Un gol ogni tre tiri, meglio di Ibra e Ronaldo

Il centravanti dell'Inter nella seconda stagione in Italia si sta confermando su numeri pazzeschi

La stagione di Romelu Lukaku è a dir poco esaltante. Il centravanti dell'Inter ha stupito tutti per la continuità alla sua prima stagione in Italia e quest'anno si sta ripetendo confermando di essere un elemento fondamentale per la squadra di Conte. 26 presenze e 19 gol siglati per il belga, con una media di una rete ogni 107'. Grazie alle sue reti l'Inter ha conquistato 15 punti, le sue marcatore incidono sul totale delle reti per il 29,6%. Numeri importanti che dimostrano il valore di Lukaku e il motivo per cui Conte ne ha fatto una colonna dell'Inter.

In passato è stato spesso criticato, soprattutto allo United, per non essere un bomber letale, per sprecare tante occasioni. Il Lukaku visto in Italia ha saputo spazzare via le critiche e ha risposto a suon di reti ai suoi detrattori. In Serie A è il centravanti che ha la % di realizzazione maggiore rispetto ai tiri effettuati. Un gol ogni tre tiri per Lukaku, meglio di Muriel, Ibrahimovic e anche Ronaldo della Juve. Un processo di crescita e di maturazione che ha accelerato all'Inter, ora Romelu Lukaku è al top della sua carriera e il club nerazzurro si gode l'investimento fatto e le prestazione del numero 9 voluto da Conte.