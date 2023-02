Inter-Salisburgo, canale preferenziale ma nessuna trattativa. Okafor fuori portata

I nerazzurri monitorano diversi elementi del club austriaco, ma siamo ancora nella fase di semplici colloqui

Fabio Alampi

L'Inter guarda da tempo in casa Salisburgo: il club austriaco negli ultimi anni ha lanciato numerosi talenti, e anche oggi può contare su tanti giovani pronti a spiccare il volo verso l'elite del calcio europeo. Il ds nerazzurro Piero Ausilio era in tribuna all'Olimpico per assistere al match tra Roma e Salisburgo, e ha potuto nuovamente visionare dal vivo alcuni elementi che potrebbero diventare obiettivi di mercato.

Il Corriere dello Sport fa il punto della situazione: "Sono diversi i gioielli della squadra austriaca: su tutti Okafor in attacco e Kjaergaard a centrocampo, mentre in difesa mancava lo squalificato Pavlovic. [...] Inter e Salisburgo esiste un canale preferenziale. E, nello specifico, anche tra lo stesso Ausilio e Mario Gomez, dt del club austriaco. Prova ne sia che nel mini-ritiro a Malta, lo scorso dicembre, una delle amichevoli disputate dalla squadra di Inzaghi ha avuto come rivale proprio il Saliburgo, battuto nettamente per 4-0. I due dirigenti, invece, oltre che all'Olimpico, avevano avuto una chiacchierata già lo scorso novembre a Milano, nell'albergo che ospitava la comitiva austriaca in occasione della sfida Champions con il Milan.

Tutto questo per dire che l'Inter ha puntato il mirino sui talenti del Salisburgo? Gli occhi di Ausilio erano certamente interessati all'Olimpico. Okafor, però, è sui taccuini di diverse grandi squadre europee (Milan compreso) e ha una valutazione attorno ai 35 milioni, quindi non compatibile con le possibilità nerazzurre. Kjaergaard, invece, ha appena 19 anni e ha bisogno di crescere ancora per dimostrare il suo valore. Insomma, al momento, i colloqui ci sono, ma senza vere trattative aperte. Magari nascerà qualcosa più avanti. E magari per profili differenti".