Okaka: “In carriera ho perso tanti treni”. Poi svela: “Era fatta con l’Inter”

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Stefano Okaka rivela di essere stato vicino all'Inter quando Roberto Mancini sedeva sulla panchina nerazzurra. "Credo che avrei potuto raccogliere di più. In carriera ho perso tanti treni, quasi mai per colpa mia. Proprio con la Sampdoria ho giocato a livelli molto alti. Avevo 24 anni e mi sentivo pronto per il salto di qualità: nel 2015 era praticamente fatta per il mio passaggio al Milan ma alla fine presero Destro".