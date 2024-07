Venti anni dopo l'Olanda torna in semifinale di un Europeo battendo 2-1 la Turchia

Prima la paura, poi la rimonta in 5 minuti. Venti anni dopo l'Olanda torna in semifinale di un Europeo battendo 2-1 la Turchia. Parte meglio la squadra di Montella che passa in vantaggio meritatamente al 36': cross di Guler sul secondo palo, Verbruggen a vuoto, colpo di testa vincente di Akaydin.