Olanda, contatto ufficiale tra la Federazione e Van Gaal: è lui il prescelto

La KNVB ha individuato nell'ex tecnico dello United l'uomo giusto per guidare l'Olanda fino ai Mondiali in Qatar

Dopo il deludente Europeo e l'addio di Frank De Boer , la federazione calcistica olandese è alla ricerca del successore dell'ex tecnico nerazzurro. Secondo quanto riportano i media olandesi, in pole ci sarebbe Louis van Gaal. Oggi c'è stato un contatto ufficiale tra la KNVB e l'allenatore.

La Federazione vuole puntare su van Gaal che ha salutato gli Orange per la seconda volta dopo il terzo posto ai Mondiali del 2014. Nel suo primo periodo con la nazionale olandese , tra il 2000 e il 2002, Van Gaal non riuscì a centrare la qualificazione per la Coppa del Mondo 2002.