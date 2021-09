Olanda, De Vrij da 8 in tutte le pagelle: “Sempre al posto giusto”. Dumfries…

Ottima prestazione del difensore nerazzurro nella gara vinta contro la Turchia. Bene anche Dumfries

Con una grande vittoria alla Johan Cruijff Arena contro la Turchia (6-1), l'Olanda ha conquistato la prima posizione del gruppo G. Grande partita per Stefan De Vrij, per i media olandesi il difensore nerazzurro è stato uno dei migliori in campo. "Alla vigilia della gara con la Turchia, si è parlato molto sulla scelta tra Matthijs de Ligt e Stefan de Vrij. Van Gaal ha optato per quest'ultimo e De Vrij non ha deluso il c.t.. Ha vinto tutti i duelli, non ha lasciato a Burak Yilmaz nessuno spazio ed è stato costantemente al posto giusto. Voto 8". è il giudizio del portale olandese Tubantia.