Olanda, Dumfries: “Contro l’Italia stimolo in più, ho molti compagni dell’Inter lì”

Denzel Dumfries è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara di Nations League contro l'Italia. Per il giocatore dell'Inter sfidare la nazionale di Mancini "è uno stimolo in più. "Giocherò contro molti miei compagni di squadra dell'Inter".

"Ovviamente avremmo preferito giocarci il primo posto domenica con la nazionale olandese, ma non ci vuole alcuno sforzo mentale per prepararsi a una gara del genere. Tutti sono orgogliosi di giocare per gli l'Olanda e questo è anche l'ultimo momento di misurazione per le qualificazioni agli Europei di settembre".