UFFICIALE, l’Olanda archivia il campionato e non assegna il titolo: ecco cosa succede

Ora è ufficiale. Il calcio olandese chiude i battenti a causa del coronavirus e dà appuntamento direttamente alla prossima stagione. L’annuncio arriva dall’Eredivisie, che ha messo in chiaro che la stagione non sarà completata. Quindi niente promozioni, niente retrocessioni. La soluzione è stata approvata con 16 voti a favore, 9 contrari e 9 schede lasciate in bianco. Per quanto concerne le coppe europee farà fede la classifica in vigore al momento della sospensione, come stabilito dalla UEFA. Il titolo di campione d’Olanda non sarà assegnato ma al primo posto viene considerato l’Ajax – stessi punti dell’Az Alkmaar, ma migliore differenza reti – che accede così ai playoff della prossima Champions, mentre l’Az partirà dal secondo turno preliminare. Il Feyenoord, terzo secondo la classifica momentanea, verrà iscritto alla fase a gironi dell’Europa League, a cui prenderanno parte anche Psv Eindhoven e Willem II ma partendo dal secondo turno di qualificazione. La decisione non ha raccolto solo consensi, con l’Utrecht si parla già delle prime intenzioni di fare ricorso. Tutto il mondo è paese.