Dopo un primo tempo con poche occasioni - una capitata a Thuram al 31' ma il suo tiro è terminato alto - il match si ravviva un po' nella ripresa con Rabiot (57'), Thuram (60') e soprattutto Griezmann (65') che non trovano il bersaglio grosso. Al 70' l'Olanda trova il gol con Xavi Simons ma l'arbitro annulla dopo il check al VAR per l'interferenza di Dumfries, in fuorigioco, su Maignan.

La partita termina così 0-0 e le due squadre restano appaiate a quota 4 punti in vetta al girone, con l'Austria che insegue a 3 e la Polonia a quota 0 e già eliminata. Per gli interisti, 75' per Thuram, sostituito da Giroud mentre Dumfries e De Vrij giocano tutta la partita. In panchina, invece, Pavard.