L’Olanda vince in Polonia, assist di Dumfries. Ok la Croazia di Brozo, Slovacchia KO

Sono terminate le partite di Nations League di oggi. Due vittorie e un pareggio per i nerazzurri in campo: vincono la Croazia di Brozovic - in campo 90' - contro la Danimarca per 2-1 nonostante il gol di Eriksen mentre l'Olanda vince 2-0 in Polonia con Dumfries protagonista dell'assist per la prima rete di Gakpo. L'esterno nerazzurro resta sul terreno di gioco per tutta la partita mentre De Vrij non è entrato. Olanda che è ad un passo dalle semifinali di Nations League, avendo 13 punti contro i 10 del Belgio, in attesa dello scontro diretto tra tre giorni.