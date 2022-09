Nations League – Dumfries, Brozovic e Skriniar titolari, panchina per De Vrij

Tutto pronto per i match di Nations League e subito in campo anche alcuni giocatori dell'Inter. Ecco il resoconto

Tutto pronto per i match di Nations League e subito in campo anche alcuni giocatori dell'Inter. Marcelo Brozovic è tra i titolari della Croazia che, alle 20.45 se la vedrà con la Danimarca di Eriksen. Titolare anche Dumfries in Polonia-Olanda mentre De Vrij partirà dalla panchina. Presente dall'inizio anche Skriniar - capitano - che affronterà, con la sua Slovacchia, l'Azerbaigian.