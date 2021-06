Olanda-Scozia, le formazioni ufficiali: De Vrij titolare al centro della difesa

Stefan De Vrij figura nella lista degli undici olandesi titolari per l'amichevole contro la Scozia in programma alle 20.45

Sono uscite le formazioni ufficiali di Olanda-Scozia, amichevole in programma questa sera (ore 20.45) in vista degli Europei. Stefan De Vrij figura nella lista degli undici olandesi titolari, in difesa assieme a De Ligt e Wijndal con Dumfries sull'esterno. Ecco la formazione titolare dell'Olanda.