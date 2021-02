Oldani: “Ecco quale piatto della mia cucina è l’Inter di oggi. La differenza…”

Lo chef milanese è intervenuto ai microfoni di Inter TV per parlare del derby. Similitudini tra il lavoro di squadra nel calcio e in cucina.

Davide Oldani , chef milanese molto tifoso dei nerazzurri, è intervenuto a Inter TV per parlare del derby: "Il pallone del Triplete fa parte delle due-tre cose importanti del mio ufficio. La cipolla caramellata 2.0 potrebbe essere il piatto che descrive Milan-Inter. Era un piatto creato 17 anni fa e creare qualcosa di più contemporaneo come l'Inter di adesso, che è completamente diversa dall'Inter del Triplete".

"Quell'arma in più che ho per gestire la mia squadra è quello che ho imparato giocando a calcio. Quell'esperienza l'ho assimilata bene, in cucina è la squadra che fa la differenza. Non è lo chef. Io potrei essere il mister giocatore", ha concluso Oldani.