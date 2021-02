Vidal: “Oggi insieme più che mai: forza Inter! Prendiamoci i 3 punti e facciamo vedere…”

Il centrocampista cileno suona la carica in vista del derby di oggi: "Andiamo a prenderci i 3 punti, facciamo vedere chi siamo e dove vogliamo arrivare"

Oggi non sarà in campo dal primo minuto, ma Arturo Vidal non mancherà all'importantissimo appuntamento del derby di Milano. Il centrocampista cileno, recuperato dall'infortunio al ginocchio, ha voluto suonare la carica sui social a poche ore dal fischio d'inizio della stracittadina di oggi pomeriggio: "Oggi insieme più che mai, da squadra!!! Andiamo a prenderci i 3 punti, facciamo vedere chi siamo e dove vogliamo arrivare!!! Forza Inter 🖤💙 Famiglia".