Olic: “Croazia-Italia, firmo subito per l’1-0. E sono convinto di una cosa”

«Gli azzurri non sono più forti come una volta e, onestamente, il paragone non si può nemmeno proporre. L’Italia non ha certo la qualità che aveva in passato, in attacco crea poco. Noi abbiamo perso 3-0 contro la Spagna, loro soltanto 1-0. Dati di fatto. Eppure abbiamo creato 4-5 opportunità per segnare, gli italiani no».

Quali aspetti la fanno sentire fiducioso?

«Innanzitutto abbiamo avuto un giorno abbondante di riposo in più, maggior tempo anche per schiarirci le idee e analizzare con cura i video dei nostri avversari sia contro la Spagna che contro contro l’Albania. Ci siamo allenati bene. Sono particolarmente felice che la partita si giochi di sera, orario significativamente diverso rispetto al pomeriggio estivo. Finora non abbiamo mai giocato alle 21: una partita alle 18 e l’altra alle 15. So bene qual è la differenza di temperatura perché ho giocato undici anni in Germania fra Hertha, Amburgo, Wolfsburg e 1860 Monaco. Inoltre sappiamo cosa ci aspetta, non abbiamo nulla da calcolare. A noi il pareggio non serve, come invece a loro, dunque dobbiamo solo giocare per vincere. Abbiamo qualità e una panchina importante che ci offre svariate combinazioni. Intendo dire giocatori bravi che possono fare la differenza. La partita dura 90 minuti, talvolta quasi 100 considerando i minuti di recupero del primo e del secondo tempo. Non si deve avere fretta: bisogna restare calmi, essere lucidi, scaltri, prestare la massima attenzione. Stavolta più che mai».