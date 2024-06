Il Bayern Monaco è piombato su Hakan Calhanoglu . Il club bavarese non ha ancora presentato nessuna offerta all'Inter per il centrocampista, ma presto una chiamata in Viale della Liberazione potrebbe arrivare. "E se dietro la bufera che si è scatenata attorno a Calhanoglu ci fosse la richiesta di un rinnovo di contratto?". È la domanda che si pone il Corriere dello Sport nella sua edizione odierna.

"E’ una delle tante indiscrezioni, o interpretazioni, che hanno cominciato a rimbalzare nelle ultime ore. In sostanza, l’interesse del Bayern, verrebbe sfruttato dal centrocampista per ottenere un prolungamento di un anno rispetto all’attuale scadenza (dal 2027 al 2028), con conseguente adeguamento dell’ingaggio. Intanto l’Inter è in attesa: non solo non ha ricevuto alcun tipo di comunicazione dal club bavarese, ma nemmeno lo stesso Calhanoglu si è fatto sentire per manifestare quali siano effettivamente le sue intenzioni".