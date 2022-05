Coppa Italia, l’Olimpico si prepara. Inter-Juve, niente rifinitura allo stadio: ecco perché

Dopo aver ospitato Lazio-Sampdoria, l'Olimpico di Roma si prepara già per la finale di Coppa Italia di mercoledì tra Inter e Juventus

come riporta il Corriere dello Sport:

"L'Olimpico... cambia padrone e da oggi inizierà l'allestimento in vista della finale di Coppa Italia di mercoledì. Saranno tre giorni intensi con gli uomini di via Rosellini che si trasferiranno nella Capitale per gestire ogni aspetto organizzativo dell'evento. I primi lavori alle sale ospitalità, allestite con i loghi della Lega Serie A, della Coppa Italia e degli sponsor. Da domani inizieranno le prove della cerimonia di premiazione e del pre gara, mentre martedì è previsto il controllo del manto erboso, "tutelato" dopo la semifinale di giovedì di Conference League e Lazio-Samp di ieri. Come? Niente rifiniture a Roma per Juventus e Inter che martedì si alleneranno nei rispettivi centri sportivi".