CdS – Inter, addio big certo: “Marotta difende questi 3”. Un nome può partire a sorpresa

La cessione di un pezzo pregiato della rosa dell'Inter è da considerare praticamente certa. Lo sostiene il Corriere dello Sport

"Anche il bilancio 2021-22 andrà chiuso in arrivo di 60-70 milioni con un taglio del 10-15% degli stipendi. Saranno le offerte sul tavolo dell'ad Marotta a determinare chi sarà ceduto. L'orientamento è difendere Skriniar, Barella e Brozovic, con la consapevolezza che su Martinez e Bastoni, in presenza di proposte allettanti, non si potrà dire di no".