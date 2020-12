Olivari sul litigio con Capello: “A Conte non piace perché pensa ce l’abbia con l’Inter per…”

Stefano Olivari ipotizza un retroscena che spiegherebbe i rapporti tesi tra Conte e Capello, esplosi qualche giorno fa in un battibecco. Secondo il giornalista di Indiscreto i motivi di questo non feeling si spiegherebbero analizzando il presente più che il passato: “Una spiegazione più semplicistica che semplice, visto che al di là del passato (ebbe problemi ben più pesanti con Lippi, quando gli tolse la fascia di capitano per darla a un Del Piero in precoce declino) a Conte non piace soprattutto il Capello attuale: forse ritiene che ce l’abbia con l’Inter per essere stato cacciato da Suning (che peraltro gli aveva fatto un contratto alla Conte) dopo aver fatto ridere nel campionato cinese con lo Jiangsu”.

(Indiscreto)