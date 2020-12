Conte, che lite a Sky. E Capello lo attacca durissimo quando se ne va: “Ma come fa a…”

Lite in diretta a Sky tra Antonio Conte e Fabio Capello. Nessun tono sopra le righe ma tantissima tensione durante l’intervista post partita.

“Mi è sembrato che l’Inter abbia giocato per vincere ma senza quella rabbia necessaria nelle partite che devi vincere per forza. Tu sei stato giocatore, sei allenatore e sai cosa intendo“, ha incalzato Capello. E a questa osservazione, Conte ha risposto con un laconico “non ho niente da rispondere.”

Allora Capello ha incalzato ancora di più ed è andato in scena la discussione:

Capello: “Ma tu non ce l’hai un piano B per ribaltare le situazioni?”

Conte: “Sì, ce l’abbiamo il piano B”

Capello: “E non l’ho visto”

Conte: “Non lo vogliamo rendere pubblico altrimenti ci parano pure il piano B”

A fine intervista, con Conte andato via in fretta e furia, Capello ha attaccato duramente il tecnico nerazzurro.

“Ma come fa Conte a dire che lo Shakhtar ha cambiato sistema di gioco? Ma ognuno studio l’avversario, è il minimo. E tu devi cambiare se hai un piano B. Invece no, sei un treno che va solo su un binario. E non ho visto alcun piano B, nonostante la battuta di Conte”.