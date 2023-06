Lulù Oliveira, ex calciatore della Fiorentina, intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola, ha parlato così del mercato della squadra di Italiano: "Secondo me sarebbe servito un giocatore come Dzeko alla Fiorentina, che non ha rinnovato con l'Inter. Arnautovic? Anche, è uno di quegli attaccanti che in area non perdona. Poi apre gli spazi e dà qualcosa in più, serve a qualsiasi squadra uno come lui".