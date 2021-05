In Francia: “OM, addio Vidal? E’ il sogno ma è impossibile per due motivi”

Secondo La Provence, il club francese deve abbandonare definitivamente la pista che porta al centrocampista cileno

Steven Zhang ha dettato la linea: tagliare ove possibile, soprattutto in termini di ingaggi pesanti per calciatori non centrali nel progetto. E uno di questi è Arturo Vidal, che percepisce uno stipendio da 6.5 milioni di euro: considerando il suo apporto minimo alla causa dell'Inter, il club cercherà di trovargli una sistemazione. Ma questa, secondo La Provence, non sarà l'Olympique Marsiglia: "Sampaoli lo sogna, ma la volontà del giocatore sarebbe tutt'altra. Vidal vorrebbe infatti giocare in Champions League la prossima stagione e mantenere il suo attuale stipendio: criteri che l'OM non riuscirebbe a rispettare. La pista di Arturo Vidal va quindi definitivamente abbandonata", si legge.