Conte dà una settimana libera, ma non troppo. L’Inter deve rimanere focalizzata sull’obiettivo

L’Inter si gode le meritate vacanze da prima in classifica. La squadra di Conte può riposare dopo il lungo tour de force dove hanno giocato sempre gli stessi giocatori, ma con un occhi già rivolto alle prossime partite.

“Dopo la folle corsa, l’emergenza continua, il sollievo e la festa, venne il momento del meritato riposo. Beh, riposo: parliamone. E soprattutto: non esageriamo. L’Inter che ha chiuso il suo anno al primo posto in classifica, con 42 punti in “cascina”, sgomitando con la Juve, da ieri è ufficialmente in vacanza. Sette giorni pieni lontani da Appiano, per ricaricare le pile: ci si rivede domenica 29. A parlare troppo di vacanze, relax e spine staccate si rischia però di far venire l’orticaria ad Antonio Conte. L’alta tensione non si scollega e ricollega a piacimento, per cui anche durante la pausa, anche festeggiando il giusto, il tecnico gradirebbe che il gruppo resti focalizzato. Sull’obiettivo, che col passare delle settimane e dei mesi diventa sempre un po’ più reale: non sogno, ma possibilità. Per questo il “rompete le righe” è stato festoso, ma accompagnato da raccomandazioni e “compiti a casa”. Il tecnico non fa differenze, ne ha per tutti. E sarà il primo a non concedersi troppo ozio”, spiega La Gazzetta dello Sport.