CdS – Inter, all in che getta ombre sul futuro di Conte: “Ci sarà anche nel 2021/22?”

L’Inter toglie la maschera e rompe gli indugi: la dirigenza nerazzurra, con l’improvviso cambio di rotta sul mercato degli ultimi giorni, ha fatto capire di voler vincere fin da subito, puntando su quei calciatori esperti a lungo richiesti da Antonio Conte. Un vero e proprio all in. Eppure, secondo il Corriere dello Sport, accontentare il proprio tecnico non significa necessariamente che il rapporto tra l’ex ct della Nazionale e il club di viale della Liberazione continuerà anche nella prossima stagione, nonostante la pace siglata qualche giorno fa:

“Gli arrivi, ormai imminenti, di Vidal e Kolarov sono il segnale più evidente: l’Inter dell’anno prossimo sarà una sorta di “instant team”. L’obiettivo, insomma, sarà giocarsi subito e al massimo le carte a disposizione per tentare di vincere qualcosa. Anche a costo di non sapere come ritrovarsi e da cosa ripartire nell’estate 2021, panchina compresa. E’ vero che con Conte è stata firmata una pace e l’impegno reciproco delle parti è che possa anche essere duratura, ma c’è qualcuno che davvero ora scommetterebbe sul tecnico leccese ancora alla guida della squadra nerazzurra nella stagione 2021/22?“.