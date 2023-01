Onana e l’addio alla nazionale, Lobé duro: “Il Camerun non perde nulla”

Il 23 dicembre scorso, André Onana ha annunciato il suo ritiro dalla nazionale. La decisione del portiere dell'Inter è arrivata dopo la sospensione per motivi disciplinari dalla Federazione del Camerun a Mondiale in corso.

Per Samuel Lobé, ex giocatore francese, Onana è un ottimo portiere, ma alcuni suoi comportamenti lascerebbero a desiderare. Lobé ha assicurato che senza Onana "il Camerun non perde nulla".