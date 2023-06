Gentile (Sky): “Onana, Inter non può dire no: così operazione pazzesca”

In studio a Sky Sport, il giornalista Riccardo Gentile ha parlato anche di André Onana . Nelle prossime ore può arrivare un’offerta dal Manchester United per il portiere nerazzurro.

“L’Inter sta operando bene. L’operazione Onana è un bel segnale, la capacità di andare a prenderlo a 0 e rivenderlo a quella cifra lì, è un’operazione di mercato pazzesca. Se arriva un’offerta del genere non puoi dire di no per far quadrare i conti, è così che si gestisce”.