Onana, agente al lavoro per accontentare l’Ajax: due club interessati oltre all’Inter

L'Inter ha scelto il sostituto di Handanovic per la prossima stagione: si tratta di André Onana in uscita dall'Ajax ma c'è concorrenza

L'Inter ha scelto il sostituto di Handanovic per la prossima stagione: si tratta di André Onana, classe 1996 in scadenza di contratto a giugno 2022 con l'Ajax. L'agente del giocatore, Alberto Botines, però è attivo per cercare un trasferimento anche in questi ultimi giorni di mercato. "L’agente sta comunque lavorando per accontentare l’Ajax e trasferire il camerunese già in questa finestra di mercato: Lione e Arsenal restano ipotesi plausibili. Con i nerazzurri, forti comunque del gradimento dell’esterno difensore, che per forza dovranno aspettare l’evoluzione degli eventi", riporta Tuttosport.