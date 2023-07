Skysports Uk – Onana, cessione eccezionale per l’Inter. Le caratteristiche…

Il giornalista di Sky Sports News, Kaveh Solhekol, ha parlato dell'operazione Onana definita da United e Inter ieri, quando è arrivato l'annuncio ufficiale dei due club. "Erik ten Hag ha il portiere che vuole per la prossima stagione. Devo dire che è un affare incredibile per l'Inter. Perché hanno acquistato Onana la scorsa estate a parametro zero e ora lo stanno vendendo per quasi 48 milioni di sterline", le sue parole. 55 mln, questa la cifra che, secondo il canale satellitare inglese, gli inglesi verseranno nelle casse dell'Inter se verranno raggiunti tutti i bonus, individuali e non, inseriti nel contratto.