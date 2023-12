Daily Mail – Coppa Africa, Onana convocato dal Camerun. Lui accetterà ma…

In Inghilterra si parla ancora di Onana. Questa volta se ne parla per l'incertezza sulla sua presenza in Coppa D'Africa. Il torneo, che si giocherà a gennaio in Costa D'Avorio, potrebbe togliere allo United il suo portiere per almeno sei gare. Da quanto scrive il Daily Mail, Song, CT del Camerun, dovrebbe convocare l'ex estremo difensore dell'Inter. "Quando lui accetterà di andare a giocare per la sua Nazionale sembrerà che il rapporto con la Federazione sia stato ricucito, ma non c'è niente di più lontano dalla verità", scrive il giornale inglese.