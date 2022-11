Camerun, presenza Eto’o ingombrante. Onana? Ecco la ricostruzione più accreditata

La notizia arriva poco prima del fischio d’inizio di Camerun-Serbia: André Onana non è tra i convocati. La motivazione è di carattere disciplinare. Secondo la ricostruzione più accreditata riportata dal Corriere della Sera, durante l’allenamento di sabato, Onana avrebbe perso molti palloni giocando di piede e molto alto, come da stile affinato all’Ajax.

"Il c.t. Rigobert Song non avrebbe gradito, la disputa «ideologica» andrebbe avanti da un po’. Song vorrebbe un portiere più «classico», che si prenda meno libertà fuori dall’area e con i piedi. Sabato, alla minaccia di far giocare il portiere di riserva, la discussione sarebbe degenerata. L’intenzione di Song era di mandare André in panchina, ma questi si sarebbe rifiutato: perciò fuori rosa, fuori dal Mondiale e già con le valigie in mano per rientrare da Inzaghi. L’assenza di Onana però fa decisamente più rumore, anche perché s’innesta nel clima già litigioso del Camerun, con la presenza ingombrante del presidente della Federazione, un certo Samuel Eto’o, «padrino» di Onana, ma che in questa disputa è rimasto neutrale".