Onana: “Julio Cesar quasi il primo a sapere di me all’Inter: vi racconto”

Nel corso della sua intervista concessa ai microfoni di Sportweek, André Onana , portiere dell'Inter, ha raccontato un aneddoto riguardante un altro ex estremo difensore nerazzurro, ovvero Julio Cesar: "Pensate che è stato quasi il primo a sapere del mio trasferimento... Tutto era stato definito, ma non potevo dirlo a nessuno. Ero a pranzo a Barcellona, si avvicina al mio tavolo un ex interista, Houssine Kharja, e mi riempie di complimenti.

Poi al telefono chiama il suo ex compagno e, davanti a me, gli dice: “Julio, sono con Onana, vedi che è fortissimo e magari un giorno sarà come te all’Inter!”. Me lo passa e Julio è subito gentilissimo, mi dice di continuare così, io lo ringrazio ma mi mordo la lingua: non potevo dirgli che Kharja, senza saperlo, ci aveva preso... Da quel momento in poi, ho riparlato spesso con Julio Cesar, scherzando su questo episodio: prima della partita al Camp Nou mi ha caricato, ma nello stesso tempo mi ha detto di stare sereno e godermi la serata. Parole speciali, che mi sono rimaste dentro".