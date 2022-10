Onana, prestazione da leader. “André è riuscito dove in tanti hanno fallito”

"André è riuscito dove in tanti in passato avevano fallito, ossia togliere lo scettro da re indiscusso dei pali di capitan Handanovic. Prima come portiere di Coppa, adesso Inzaghi si è convinto a dargli spazio anche in campionato. E Onana ha parlato anche del rapporto con il collega sloveno. «Parlo molto con lui. La settimana scorsa ho giocato la mia prima partita in Serie A e Samir mi ha dato tante indicazioni sui terreni di gioco, sugli avversari e sullo sviluppo da adottare nelle differenti circostanze». Altro che dualismo, conta la squadra".