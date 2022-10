Barella: “Ci serviva, abbiamo dimostrato che siamo uomini”, Onana: “L’Inter poteva…”

Barella ha parlato ai microfoni di Inter TV in coppia con André Onana: "É stata una bellissima reazione in un momento un po' difficile, l'Inter ha dimostrato di esserci. Siamo felici per questo. André è stato bravissimo a gestire il tempo. Tutti hanno fatto una bellissima prestazione. Il gruppo? Ci serviva in questo momento perché abbiamo dimostrato che anche nei momenti difficili siamo uomini, che ci possiamo rialzare. É per noi, per la nostra gente che ci sta sempre vicino".