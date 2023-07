Onana: “Maguire? Gli chiedo tanto, come a tutti: ci ho già parlato e…”

Le parole del portiere: "Chiedo molto ai miei compagni di squadra perché anche loro chiedono molto a me, hanno fiducia in me"

Intervenuto ai microfoni dei canali ufficiali del Manchester United, Andre Onana ha parlato così di quanto accaduto nell'amichevole contro il Borussia Dortmund tra lui e Harry Maguire: “Chiedo molto ai miei compagni di squadra perché anche loro chiedono molto a me, hanno fiducia in me. Mi giocano molti palloni, quindi devo dare loro fiducia e voglio che i miei giocatori me li diano per darmi fiducia. Chiedo molto loro e pretenderò molto da loro perché sono grandi giocatori. E' un grande onore giocare con questi difensori.